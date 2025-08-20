Позитив восхитил трогательными фото со своей 7-месячной дочкой

Позитив / © instagram.com/positiff

Экс-участник группы «Время и Стекло», певец Алексей Завгородний, он же Позитив, поделился милыми фотографиями своей дочери.

В Instagram певец опубликовал подборку из фотографий, на которых также присутствует его дочь, родившаяся в декабре 2024 года.

На фото папа вместе с девочкой отдыхают на природе и готовят дома пиццу. Также в заметке есть изображение, где маленькая Мария со смешным выражением лица сидит на детском стульчике и смакует блюдом.

Дочка Позитива / © instagram.com/positiff

Дочка Позитива / © instagram.com/positiff

Сам Алексей отметил, что смех Марии для него — дзен.

«Небольшой карпатский escape: летний дождь, свежий воздух, журчание горной реки и смех дочери — это мой дзен!» — написал мужчина.

Позитив с дочерью / © instagram.com/positiff

Поклонники артиста были в восторге от фотографий и бурно отреагировали на них, засыпав Позитива и его дочь комплиментами.

