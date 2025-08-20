- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 1 мин
Позитив восхитил трогательными фото со своей 7-месячной дочкой
На фотографиях они вместе отдыхают и готовят пиццу.
Экс-участник группы «Время и Стекло», певец Алексей Завгородний, он же Позитив, поделился милыми фотографиями своей дочери.
В Instagram певец опубликовал подборку из фотографий, на которых также присутствует его дочь, родившаяся в декабре 2024 года.
На фото папа вместе с девочкой отдыхают на природе и готовят дома пиццу. Также в заметке есть изображение, где маленькая Мария со смешным выражением лица сидит на детском стульчике и смакует блюдом.
Сам Алексей отметил, что смех Марии для него — дзен.
«Небольшой карпатский escape: летний дождь, свежий воздух, журчание горной реки и смех дочери — это мой дзен!» — написал мужчина.
Поклонники артиста были в восторге от фотографий и бурно отреагировали на них, засыпав Позитива и его дочь комплиментами.
Напомним, недавно Надя Дорофеева показала как РФ разбила студию, где она записывала клип с Позитивом. Артистка опубликовала фото и эмоционально обратилась к фанатам.