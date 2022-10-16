Позитив впервые показал свое жилье в Киеве, где собственноручно делает ремонт

Как признался рэпер, он уже два года делает ремонт в дуплексе.

Экс-участник группы "Время и Стекло", рэпер и музыкант Алексей Завгородний, он же Позитив, рассказал о ремонте в его жилье.

Как ранее делился артист, несколько лет назад он приобрел дуплекс рядом со студией, где начал делать ремонт перед войной. Впрочем, говорит Позитив, из-за полномасштабного вторжения, отсутствия гастролей и нехватки средств, сейчас он наводит порядок в доме своими силами.

"Я заканчиваю ремонт и живу в нем. Я начал его, когда начался COVID, это первый кризис был. Потом следующий год… То есть он тянется уже два года. Сначала я разогнался – у меня была команда, прораб, дизайнеры. Концерты есть, деньги зарабатываешь…" – поделился Позитив в "Сніданку. Вихідний".

Жилье Позитив

Жилье Позитива

Также музыкант впервые показал свое жилье и как обстоят дела с ремонтом. Позитив поделился, что он живет на первом этаже, потому что на втором еще надо многое доделывать:

"Я на втором этаже не живу. Я живу на первом этаже, там же есть диванчик. Еще делают лестницу... Я вот весь месяц сейчас жил со штукатуром. Я просыпался, он мне стучал в дверь, потому что нельзя позвонить. Я ему открывал, он делал что-то, я дальше спал", — рассказал Позитив.

"Я месяц жил со штукатуром" — POSITIFF о ремонте и творчестве

Также он признался, что все же серьезную работу, как положить плитку, или провести электричество он доверяет профессионалам. Впрочем, и сам кое-что делает:

"Есть какие-то сложные вещи, такие тонкие, я думаю, что лучше всего это делать профессионалам. Но если, например, плинтус приклеить, сделать розетку, это можно конечно…" – добавил Позитив.

Жилье Позитив

Жилье Позитив

Он признался, что сейчас очень экономит на ремонте:

"На ремонте точно сейчас. Я думаю, что ценности изменились. Потому что, если ты хотел какую-то красивую ретро-лампу, то сейчас это просто лампочка. Мне этого хватает. Оно сейчас не ко времени. Сейчас актуальна помощь ВСУ", — сказал он.

Напомним, ранее Позитив объяснил, почему ушел из MOЗGI Entertainment и в каких отношениях с Потапом сейчас. Позитив отметил, что, хотя он и вышел из продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой, тем не менее, он продолжает с ними сотрудничать.

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