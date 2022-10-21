Позитив впервые после развода рассказал о новых отношениях: "Она из шоу-бизнеса"

Экс-участник группы "Время и Стекло", участник группы MOЗGI Алексей Завгородний, он же Позитив, впервые рассекретил, что больше не завидный холостяк.

В программе "Слава+Таня" Позитив признался, что имеет отношения. Это впервые, когда Позитив после развода с дизайнером Анной Андрейчук заговорил о новом романе.

"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", — прокомментировал Позитив.

Он признался, что отношения зародились давно – еще до начала полномасштабной войны. Кто именно стал избранницей Позитива, он говорить не стал, впрочем, поделился, что она также работает в сфере шоу-бизнеса. Также артист признался, что прежде чем между ним и возлюбленной зародились чувства, они долгое время просто дружили.

Позитив с эксдружиной / Фото: instagram.com/annchuk

Напомним, что в апреле 2021 года стало известно, что Позитив расстался со своей женой Анной Андрийчук. Пара была вместе 15 лет, из которых 8 – в браке. Как рассказывала экс-возлюбленная музыканта, причиной их развода стали разные интересы: "Мы переросли друг друга", — объясняла тогда Андрийчук.

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