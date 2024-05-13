Позитив впервые прокомментировал слухи, что Сахневич разрушила его брак с бывшей

Украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, поделился новыми подробностями романа с танцовщицей Юлией Сахневич.

По словам артиста, в отношениях они находятся уже более трех лет. Так, пара познакомилась во времена съемки "Танцев со звездами", где Юлия была партнершей Алексея на паркете. Тогда исполнитель был еще женат на бывшей жене Анне Андрейчук.

В итоге, после того, как Позитив расстался и через несколько лет подтвердил роман с Юлией, у фанатов возникло много вопросов. В частности, предполагали, что звезда мог расстаться с экс-женой именно из-за новой избранницы. На такие упреки Завгородний дал четкий ответ и объяснил, что их с танцовщицей любовь зародилась тогда, когда они были свободными.

POSITIFF и Юлия Сахневич

"Это не так. Это было после того, как мы закончили с бывшими отношения. Так же и у Юли. К такому хейтерству вообще никак не отношусь", - признался Позитив в комментарии "Люкс ФМ".

Напомним, недавно певец Позитив высказался о будущей второй женитьбе на Юлии Сахневич и планируют ли они пополнение в семье.

Читайте также: