Позитив впервые прокомментировал свадьбу своей бывшей и признался, почему скрывает новую возлюбленную

Украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, рассказал о новой возлюбленной и прокомментировал замужество экс-жены, дизайнера Анны Андрийчук.

Как признается звезда, его девушка, с которой они начали отношения еще до полномасштабного вторжения, уже готова публично рассказывать об их романе. Впрочем, сам Позитив убежден, что сейчас на фоне войны этого делать не стоит:

"Я очень сильно хотел сделать это на День святого Валентина, поделиться. Потому что моей второй половинке это важно. Но потом я сказал, что давай пока не будем, потому что много других новостей… Где-то приятные, где-то неприятные. Я очень хочу это правильно сделать", – объяснил артист в программе "Муз_Тренд".

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

Кроме того, исполнитель поделился, что уже давно не следит за жизнью бывшей жены. Так, Позитив даже не знал о замужестве Анны Андрейчук и не видел ее фото со свадьбы, которые активно распространялись по Сети. Однако артист убеждает, что разошлись они без скандалов.

"Я не знаю. Я не общаюсь с ней. Мы в последний раз нормально с ним закончили разговор", - ответил Позитив.

Позитив и Анна Андрийчук / Фото: instagram.com/annchuk

Напомним, недавно Позитив поздравил певицу Надю Дорофееву с днем рождения и показал архивные фото с ней, где артистку просто не узнать.

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