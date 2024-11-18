Позитив впервые рассекретил, как делал предложение жене Сахневич, с которой ждет первенца

Украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, рассказал больше подробностей о личной жизни.

Так, артист уже более полугода не скрывает брак с танцовщицей Юлией Сахневич. Пара ранее рассказывала, что сыграла свадьбу тайно, куда пригласила только самых близких. О том, как делал предложение, Позитив не раскрывал, но на этот раз сделал исключение.

Как оказалось, исполнитель делал предложение Сахневич выйти замуж еще во время пандемии. Однако признается, что тогда не слишком мудрствовал над оригинальностью этого шага. Более того, по словам звезды, он даже уже не помнит, каким было предложение. Интересно, что все это звезда объясняет тем, что раньше он и Юлия уже были в браке, поэтому в этот раз они отнеслись к столь чувственному моменту в личной жизни не слишком серьезно.

Позитив с супругой Юлией Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

"Потому что мы два человека, которые уже разводились. Поэтому оно (предложение – прим. ред.) было без супер чего-то такого. Особенно во время COVID — тогда не хотелось делать чего-то громкого. Но это было мило. Я не помню точно как. Оно было банальным. У нас было это все, и мы уже понимаем друг друга", — поделился певец в эфире "Нашего радио".

Напомним, сейчас Позитив и его жена ждут появления первенца. Пока что пара скрывает пол будущего малыша, однако артист уже сказал, когда Юлия Сахневич будет рожать.

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