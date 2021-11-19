Позитив впервые рассказал, почему не общается с родным отцом уже 16 лет

Позитив впервые рассказал, почему не общается с родным отцом уже 16 лет

У артиста непростые отношения с близким человеком.

Экс-участник группы "Время и Стекло", участник группы MOZGI, Алексей Завгородний, более известный как Позитив, рассказал о своих родителях.

Мама артиста Елена – балерина, папа Иван – директор киевского театра. Именно он привил сыну в детстве любовь к музыке, говорится в программе "ЖВЛ".

Что в садике, что позже в школе Леша был очень вежливым и добрым мальчиком, из-за чего и получил прозвище "Позитив". Спокойствие и манеры – это то, что в нем воспитала мама.

Однако развод родителей стал настоящим шоком для Позитива, которому тогда было 15 лет. "Благодарю его, что это не произошло в шесть лет", — отметил артист.

Алексей с сестрой-двойняшкой и родителями

Позитив признался, что папа и мама часто ссорились. А однажды после очередного скандала Завгородний-старший просто исчез. "Он как-то резко уехал, ничего не сказал. У него в Китае завод и он поехал туда. И я такой:" А где батя? А куда он ушел?" – поделился певец.

Уже позже выяснилось, что отец вернулся к бывшей жене и их детям. С тех пор достойным примером настоящего мужчины Алексей считает не его, а двух своих дедушек, научивших артиста носить женщин на руках.

"Если папа мог сказать, что все бабы-стервы, то эти всегда были за женщин и, наверное, у меня такой же характер. Или в протест папе", — сказал исполнитель.

Родители Позитив

Через несколько лет после внезапного исчезновения отец пытался восстановить отношения с сыном, но ни разу не решился встретиться с Алексеем лично.

"Приезжал какой-то его друг: "Папа хочет с тобой увидиться". "А чего вы здесь, а не папа?". Его внуки писали мне еще в соцсетях. То есть он пытался через кого-то все время, не сам. Хотя номер у меня не изменился до сих пор, и он мне не звонит", — сказал Позитив.

Уже 16 лет Леша не знает, что такое отцовская любовь. Папы не было рядом ни когда артист женился, ни когда переживал собственный развод. В 2021 году, после 13 лет отношений, Алексей разошелся с женой Анной Андрийчук. В этот период самую большую поддержку ему оказала мама.

Позитив с мамой

Именно эту женщину Алексей Завгородний готов благодарить всю жизнь – за ее жизненные наставления, которые сделали артиста таким, какой он сегодня.

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