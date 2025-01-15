Позитив впервые стал отцом и показал фото с новорожденной дочерью

Артист также рассекретил, как они с супругой назвали девочку.

Украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, впервые стал отцом.

Жена исполнителя, танцовщица Юлия Сахневич, родила артисту дочь. Об этом музыкант объявил в своем Instagram. В частности, он опубликовал счастливые фото с женой и новорожденной девочкой. На кадрах новоиспеченные родители любовались крохой. Кстати, снимки были сделаны дома уже после того, как танцовщицу выписали из роддома. Так что, очевидно, первенец супругов появился на свет гораздо раньше, но только сейчас влюбленные решились поделиться радостной новостью.

Позитив впервые стал отцом / Фото: instagram.com/positiff

Не стал артист также долго держать интригу. В частности, Позитив уже успел показать лицо дочери, а также рассекретил ее имя. Юлия Сахневич и Алексей Завгородний назвали дочь Марией.

"Мария Алексеевна! Добро пожаловать в этот безумный мир!" – подписал фото с дочерью Позитив.

Позитив впервые стал отцом / Фото: instagram.com/positiff

Поклонники пары уже отреагировали на радостную новость. В частности, супругов просто засыпали комплиментами и пожелали им счастливого отцовства.

Какая крутая новость! Поздравляем! Все только начинается! Счастья вам великого!

Поздравляю вас, ваша семья невероятная!

Поздравления, мои дорогие! Уже публично!

Позитив впервые стал отцом / Фото: instagram.com/positiff

Напомним, ранее в семье французского актера Венсана Касселя произошло пополнение. Младшая на 30 лет избранница артиста родила ему сына. Недавно модель Нара Баптиста впервые показала их новорожденного малыша.

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