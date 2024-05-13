Позитив высказался о дружбе с Потапом и удивил неожиданным заявлением о нем

Украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, прокомментировал отношения с продюсером и рэпером Потапом, который ныне находится за границей.

В частности, до начала полномасштабного вторжения знаменитости были в тесных дружеских отношениях и часто вместе работали над разными проектами. Впрочем, сейчас, по словам Позитива, их пути несколько разошлись. К тому же Потап заблокировал давнего друга в соцсетях. Поэтому, по словам звезды, он не видит его частых шалостей и не интересуется жизнью коллеги.

"Меня заблокировал Потап в соцсетях и я не вижу, что он делает", – рассказал Позитив в программе "Люкс ФМ".

Потап и Позитив

Как признается Алексей, он не знает, что послужило причиной такого решения рэпера. Впрочем, пока Позитив никоим образом не пытался уладить с ним отношения. И уверяет, что возможно в будущем им и удастся это сделать, но уже во время личной встречи.

"Как встретимся, увидимся, то выясним", - объяснил исполнитель.

Напомним, недавно певец Позитив честно признался, изменял ли своей бывшей жене с Юлией Сахневич и когда зародилась их любовь с новой избранницей.

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