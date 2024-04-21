Позитив высказался о Насте Каменской, которая активно строит карьеру за границей

Исполнитель субъективно оценил стремление артистки завоевать иностранный музыкальный рынок.
Украинский певец Алексей Завгородний, известный под псевдонимом Позитив, прокомментировал творческую деятельность своей коллеги Насти Каменских, которая сейчас покоряет своими хитами иностранную аудиторию.
Так, в программе "Муз_Тренд" знаменитость поделился личным мнением относительно того, стоило ли Насте во время полномасштабного вторжения возвращаться к продвижению своего таланта за границей и созданию иностранных песен для мирового сообщества.
"Могу сказать только лично. И это даже не критика. Не думаю, что это правильно (переход на иностранный музыкальный рынок – прим. ред.). Не считаю, что это сейчас актуально. Но это исключительно мое мнение", - прокомментировал Позитив.
Отметим, певица Настя Каменских уже неоднократно заявляла о своей готовности популяризировать украинское творчество не только в Украине, но и за рубежом. В частности, вместе с Потапом звезда поселилась в Колумбии и записывает новые хиты на иностранных языках. Так, недавно артистка к новому испаноязычному хиту выпустила провокационное видео с молодым украинским исполнителем. К слову, этой видеоработой NK заинтриговала фанов.
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