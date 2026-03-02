Позитив высказался об отношениях с экс-женой после развода и общается ли с ней

Позитив с бывшей женой / © instagram.com/annchuk

Известный украинский певец Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, высказался об отношениях с бывшей супругой Анной Андрийчук.

Исполнитель развелся еще весной 2021 года. Однако на проекте "Ранок у великому місті" артист признался, что, несмотря на разрыв, поддерживает связь с бывшей избранницей. Более того, периодически они даже общаются. Правда, Позитив говорит, что их разговоры сводятся исключительно к поздравлениям с важными праздниками или обсуждениям рабочих моментов.

Тем не менее, певец дал понять, что после развода остался с экс-женой в хороших отношениях, и они не держат зла друг на друга.

"Раз в год, наверное, общаемся. Дни рождения, что-то по работе где-то. Не очень сильно общаемся, но очень позитивно. Она сейчас за границей", - поделился певец.

Отметим, Позитив и Анна Андрийчук находились в отношениях в течение 15 лет, из которых восемь - в браке. Пара развелась весной 2021-го. Сейчас Позитив женат на танцовщице Юлии Сахневич. В конце декабря 2024 года у супругов родилась дочь.

