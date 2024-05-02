Позитив заговорил о браке с Сахневич и рождении первенца и признался, сколько они уже вместе

Также артист откровенно признался, как ссорится с возлюбленной и как они справляются с недоразумениями.

Украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, высказался об отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич и заговорил об их браке.

Исполнитель признался, что они вместе уже больше трех лет. Артист говорит, что скрывал их отношения, ведь уверен, что счастье любит тишину. Тем более у Позитива уже был опыт публичных отношений, поэтому он не хочет снова наступать на те же грабли.

"В отношениях мы уже более трех лет. Мы не говорили об отношениях публично, потому что чувствовали, что так будет лучше. Как говорится, любовь любит тишину, а мы в это очень верим. У меня бывшие отношения были открыты для публики, и я не хочу повторять такую историю", — рассказал певец в интервью Славе Демину.

Позитив и Юлия Сахневич

Артист откровенно признался, что ссоры между ним и возлюбленной иногда возникают, но это происходит крайне редко. Позитив поделился, что они еще в начале отношений договорились все решать только разговорами и договариваться друг с другом. Если влюбленных что-то не устраивает, то они не держат это в себе, а сразу делятся своими сомнениями.

"В начале отношений у нас было много разговоров о личных ошибках в бывших браках, где мы сделали для себя много выводов. Каждый из нас продолжает работать над собой, чтобы в этих отношениях быть лучшей версией друг друга. Мы каждый день говорим, что нам не нравится, чтобы мы хотели. Мы стараемся спокойно строить отношения. Кстати, очень мало ссоримся, что очень радует, - признался Позитив.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/positiff

Кстати, пара уже готова перейти на более серьезный уровень отношений. Как признался Позитив, они с Юлией уже задумываются о браке. Более того, влюбленные даже готовы к тому, чтобы стать родителями.

"К браку мы готовы, потому что за это нелегкое время мы прошли вместе очень много. Мы всегда были рядом в самые сложные моменты. Пополнение в семье сейчас актуально. Когда это доверие, когда ты не сомневаешься в человеке и готов быть с ним всю жизнь, то, конечно, пополнение в семье актуально", — добавил музыкант.

Напомним, Позитив долго скрывал отношения с Юлией Сахневич. Однако в конце апреля артист впервые подтвердил их роман. Исполнитель опубликовал романтическое видео с возлюбленной и показал их милые поцелуи.

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