Позитив заговорил о свадьбе и признался, с какой болезнью борется три года

Украинский артист Позитив сделал откровенные признания.

В программе ЖВЛ исполнитель рассказал, что уже три года борется с тяжелым расстройством. Врачи диагностировали у Позитива депрессию. Расстройство у артиста возникло на фоне напряженного рабочего графика. Однако сейчас певец активно лечится. Если раньше он находил покой в алкоголе, то сейчас ему помогают близкие и родные люди.

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

"Депрессия – это все же диагноз, который у меня есть. То есть это было еще, я думаю, три года назад. Причиной этого… это и постоянные концерты, и недосып, это твой образ жизни, это нервы. Сейчас я нахожусь в процессе, который очень сложен. Но помогают очень окружающие тебя люди", — откровенно признался музыкант.

Очень помогает музыканту любимый человек. Поговаривают, что Позитив крутит роман с Юлией Сахневич, которая была его партнершей на шоу "Танцы со звездами". Однако сам певец и не подтверждает эту информацию, и не опровергает. Тем временем Позитив не скрывает, что хочет жениться на возлюбленной.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/tanci1plus1

"Я точно скажу, что действительно готов к семье. Оно уже хочется. И думаю о той свадьбе, о которой мечтает моя любимая. Хочется, чтобы было все так, как она захочет", — прокомментировал артист.

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Напомним, недавно Позитив признался, что его дружба с репером и продюсером Потапом пошатнулась. Музыкант объяснил, почему так произошло.

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