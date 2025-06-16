Позитив заговорил о возобновлении дуэта с Дорофеевой и ее реакции: "Есть желание"

Надя Дорофеева и Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинский исполнитель Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, заговорил о возможном возвращении дуэта "Время и Стекло".

Звезда на фоне слухов о подготовке нового хита с Надей Дорофеевой рассказал, что пока они не имеют совместных проектов. Впрочем, Позитив заинтриговал признанием, что на самом деле он имеет такое желание. Более того, даже время от времени напоминает коллеге об их песнях, которые писались для "Время и Стекло", но так и не вышли. По словам артиста, пока Дорофеева не готова к сотрудничеству, но он все же надеется на лучшее.

Надя Дорофеева и Позитив / © instagram.com/vremyaisteklo

"Всегда такие слухи будут, они прикольные. Я всегда хотел написать с Надей песню и даже не одну. Если у кого-то даже есть желание воскресить проект "Время и Стекло", то почему нет. Но пока все слухи. У меня есть желание и думаю когда-то оно реализуется. Есть очень много песен, которые мы не реализовали в проекте "Время и Стекло". Надя о них тоже знает. Но все равно не хочется к ним возвращаться и я ей всегда могу отправить "а помнишь, как мы хотели это сделать, вот такая демка есть". Все лежит на полочках и материала очень много. Всему свое время", - поделился Позитив в комментарии "Люкс ФМ".

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