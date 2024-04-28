Позитива застали с известной танцовщицей, с которой его подозревают в романе

Украинский певец Алексей Завгородний, он же Позитив, засветился в компании танцовщицы Юлии Сахневич, с которой ему уже длительное время приписывают роман.

Парочку застали на концерте исполнителя Артема Пивоварова, который он отыграл в киевском "Дворце спорта". Журналисты проекта "Ближче до зірок" тоже были на событии и успели сделать кадры с Позитивом и Сахневич.

Позитив и Юлия Сахневич на концерте Артема Пивоварова / Фото: скриншот с видео

В частности, парочку заметили именно тогда, когда они стояли возле кофейни и заказывали напитки. Судя по кадрам, Позитив и Сахневич вместе пришли на событие.

Позитив и Юлия Сахневич на концерте Артема Пивоварова / Фото: скриншот с видео

Отметим, Позитив уже длительное время находится в отношениях с девушкой, которая тоже работает в сфере шоу-бизнеса. Поговаривают, что артист встречается с танцовщицей Юлией Сахневич, с которой он выходил на паркет на проекте "Танцы со звездами". Певец эти сплетни ни опровергает, ни подтверждает.

Кстати, недавно Позитив таки хотел наконец-то рассекретить, с кем находится в отношениях, ведь для его избранницы это важно. Впрочем, музыкант отказался от этой идеи и объяснил почему.

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