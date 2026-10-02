"Позорят армию": известный украинский певец резко высказался о Козловском и его службе в ВСУ

Виктор Винник и Виталий Козловский

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Лидер группы «МЕРИ» Виктор Винник, известный по хиту «Я из Украины», высказался о службе певца Виталия Козловского в ВСУ и его последующем увольнении из армии.

Артист не стал ограничиваться личной историей Козловского. Он обратил внимание на проблему публичных личностей, которые, по его мнению, могут использовать службу в своих интересах. Винник упомянул и о символике военной формы. Отдельно музыкант обратил внимание на ценность понятия службы. Он считает, что отношение к армии в таких случаях выходит далеко за пределы истории одного человека. Свою позицию певец озвучил в интервью, вспомнив и давний творческий случай, связанный с Козловским.

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«Этот артист уже „ветеран“, возможно, даже „участник боевых действий“. Мы не должны говорить только о Козловском, потому что действия всех таких артистов, преследующих собственные цели, порочат армию. Очень печально, что эти люди носят или в определённое время носили „пиксель“. Это же не просто материал, он пропит кровью!» — заявил Виктор Винник в интервью Oboz.ua.

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Виктор Винник

По словам лидера «МЕРИ», Виталий Козловский, по его мнению, мог бы выбрать другой путь и не вступать в ряды Вооружённых сил Украины. В то же время Винник отметил, что история артиста разворачивается на фоне гораздо более широких общественных процессов и проблем в стране.

«Он мог бы как-то решить это по-другому, не вступая в Вооруженные силы Украины. Но это наше время, это наша страна, в которой генеральный прокурор может легко сбежать, понимаете? И какой-то Козловский на фоне всего этого пи***ца…» — высказался музыкант.

Виктор Винник

История отношений Виктора Винника с Виталием Козловским началась ещё в те времена, когда он посвятил ему песню «Не Виталик». За это время отношения музыкантов друг к другу успели стать предметом общественного внимания.

Отметим, что Виталий Козловский в 2023 году сообщил о службе в ВСУ и делился моментами из военной жизни. Впоследствии стало известно, что артист больше не служит в армии из-за семейных обстоятельств. В 2024 году он рассказал об увольнении со службы, а затем вернулся к творческой деятельности.

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Напомним, недавно Виталий Козловский стал владельцем роскошного автомобиля стоимостью почти 3 миллиона гривен.

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