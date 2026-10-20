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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Позорят нашу страну": Даша Астафьева разнесла Потапа и Олега Винника из-за войны

Певица объяснила, почему ее возмущает контент коллег, продолжающих демонстрировать роскошную жизнь, и назвала знаменитостей, на которых может положиться в волонтерстве.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Даша Астафьев

Даша Астафьев / © instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева подвергла критике Потапа, Олега Винника и других артистов, которые, по ее мнению, недостаточно используют свою популярность для поддержки украинских защитников во время войны.

Исполнительница призналась, что после начала полномасштабного вторжения изменила отношение к собственным соцсетям. Теперь для нее важно не просто публиковать контент, но и приносить реальную пользу. Особое внимание артистка уделяет помощи военным. В то же время, она не понимает коллег, которые продолжают делиться подробностями комфортной жизни, почти не поднимая тему войны. Среди таких знаменитостей Астафьева упомянула Потапа и Олега Винника. Певица убеждена, что артисты с большой аудиторией могли бы сделать гораздо больше для украинской армии.

Об этом Даша рассказала в интервью для проекта «Зі своїми по суті». Она подчеркнула, что особенно досадно наблюдать за позицией исполнителей, которых украинцы годами поддерживали, покупали билеты на их концерты и помогали им приобретать популярность.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

«Есть люди, которые не изменились. Каким приятно транслировать, что они едят, во что одеваются, где отдыхают и какая у них классная квартира. Но наша страна не изменится от этого. У нас очень большой пример артистов, много лет находившихся в топах. Где они сейчас? Как они позорят нашу страну. Вы просто подумайте: мы годами любили Потапа, Олега Винника и так далее. Сколько они собирали концерты? Вы представляете, если бы эти люди сейчас собирали на армию и помогали, как легче было бы всем нам?» — эмоционально выразилась артистка.

В то же время Астафьева подчеркнула, что не считает себя безупречной и признает свои ошибки в прошлом. Однако сейчас она стремится более ответственно относиться к публичности и поддерживать тех, чьи действия соответствуют ее ценностям. В частности, певица охотно приобщается к информационной поддержке благотворительных инициатив и культурных проектов, помогающих военным.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Среди артистов, чью деятельность она ценит, Даша назвала группу Курган & Agregat, а также Андрея Беднякова и Алексея Дурнева. По словам исполнительницы, она видит в них людей, на которых можно рассчитывать во время волонтерских инициатив.

«Мне так хочется сделать что-нибудь хорошее. Есть, конечно, план что-нибудь по работе опубликовать. Очень многое сейчас просят поддержать премьеру, тур. Я поддерживаю только сознательных людей. Курган & Agregat, которые каждые несколько месяцев отправляются в благотворительные туры, собирают миллионы для наших защитников, постоянно волонтерят, меня поддерживают. Я не представляю ни одного закрытого собрания без Андрея Беднякова, Алексея Дурнева, без Курган & Agregat и без всех, на кого надеюсь», — объяснила Астафьева.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Таким образом, певица отметила важность сознательной позиции публичных людей и призвала не забывать, что популярность может быть не только инструментом для продвижения собственных проектов, но и возможностью помогать стране.

Напомним, недавно Даша Астафьева разнесла и других коллег по шоубизу из-за позиции во время войны.

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