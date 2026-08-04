"Позволишь мне стать твоим папой?": Предложение военного на концерте KAZKA тронуло Зарицкую и поклонников

Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала трогательный момент со своего концерта, когда военный устроил любимой сюрприз, который завершился слёзами счастья и бурными аплодисментами.

Неожиданный момент произошёл прямо во время выступления группы. Александра Зарицкая неожиданно пригласила на сцену женщину по имени Вика и её дочь Полину. Они даже не догадывались, что их ждёт. Певица сразу дала понять, что впереди — нечто действительно важное. При этом сама интриговала до последнего, не раскрывая замысла. Удивление женщины только усиливало напряжение в зале.

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«У нас есть небольшой… Ну, если честно, огромный сюрприз для вас. Если бы это было для меня, я бы тут уже упала в обморок», — сказала Александра.

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Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band

Пока Зарицкая разговаривала с гостями на сцене, сзади них незаметно появился мужчина в военной форме с двумя букетами цветов. Через мгновение он подошел к любимой, опустился перед ней на одно колено и обратился не только к ней, но и к ее дочери. Именно эти слова стали кульминацией вечера и вызвали слезы у присутствующих.

«За всё это время вы с Полиночкой стали для меня очень важны, и я уже не представляю свою дальнейшую жизнь без вас. И я приехал сюда, чтобы сказать тебе: „Выходи за меня“. Полина, солнышко, ты позволишь мне официально стать твоим папой? У нас два „да“!» — трогательно сказал военный.

Предложение / © instagram.com/kazka.band

Предложение / © instagram.com/kazka.band

После долгожданного ответа зал взорвался аплодисментами. Будущая семья крепко обнялась прямо на сцене, а зрители не скрывали эмоций. Не смогла сдержать слёз и сама Александра Зарицкая, которую тронуло увиденное.

Семья / © instagram.com/kazka.band

Напомним, недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая после резкого похудения поразила всех эффектной стойкой вниз головой.

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