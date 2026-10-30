"Правда может испугать": жена Мирошниченко призналась, почему могла бы не решиться на усыновление

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко откровенно рассказала о трудностях приемного родительства, об опыте усыновления дочери Ангелины и о неожиданных уроках, которым ее научила девочка.

Недавно Ангелина отметила 11-летие. По этому случаю Инна посвятила дочери особое сообщение в Instagram. В нем многодетная мама поделилась размышлениями о решении стать приемными родителями. Она призналась, что три года назад даже не решилась бы на такой шаг, если бы знала, сколько предстоит испытаний. Ведь к неизвестному невозможно подготовиться заранее. Впрочем, теперь женщина совсем иначе смотрит на свои возможности.

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"Хотите наибольшую откровенность от меня? Если бы мне 3 года назад рассказали, что меня ждет, я бы никогда не согласилась на приемное родительство. Потому что тогда я не была готова. Никто и никогда не готов заранее к вызовам. Невозможно спрогнозировать будущее, в котором ты не жил. Ты только представляешь, как будет. Но представляешь с точки зрения приобретенного опыта. А если впереди что-то абсолютно новое? Что ты не заложил в свой план?.. Что-то, что даже представить не мог?" — поделилась Инна.

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Дочь Инны Мирошниченко Ангелина / © instagram.com/_inna_mi_

В то же время жена Тимура Мирошниченко подчеркнула: несмотря на все сложности, она не жалеет о своем решении. По словам Инны, именно дочь помогает ей находить силы в моменты, когда кажется, что она больше не справится. Женщину восхищает жизнелюбие Ангелины, ее способность доверять людям и не терять веры в хорошее, несмотря на непростой опыт. Мирошниченко призналась, что часто берет пример с приемной дочери.

"Но вот я здесь. В этой точке. И у меня получается. Неидеально, с ошибками. Но ведь получается! Получается то, во что я бы никогда не поверила. Ведь каждый раз, когда я на грани, чтобы сдаться, я смотрю на нее и думаю: 'Она не сдалась! Она любит жизнь, людей! Она верит в чудо, несмотря на все, что пережила'. Я большая. Я сильная. Я взрослая. Я точно смогу, если ребенок смог", — написала она.

Дочь Инны Мирошниченко Ангелина / © instagram.com/_inna_mi_

Инна также назвала Ангелину своим самым большим учителем, которая меняет ее представление о собственных силах и возможностях. Она убеждена, что встреча с девочкой стала для их семьи особым опытом, за который женщина безгранично благодарна.

"Ангелина мой самый большой учитель. Расширяет мои масштабы и представления о себе. Это душа, с которой мы точно договорились в предыдущих жизни об этом бесценном опыте. Бог очень любит ее и оберегает!" — тронула признанием Мирошниченко.

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Дочь Инны Мирошниченко Ангелина / © instagram.com/_inna_mi_

Отдельно жена телеведущего обратилась к людям, которые задумываются над усыновлением, но пока не решаются на этот шаг. Она заметила, что не хочет, чтобы ее откровенность воспринимали как жалость или нехватку любви к дочери. Напротив, этот опыт показал ей, как много может изменить истинное чувство.

"Не хочу, чтобы вы увидели в этом тексте грусть или нехватку любви. Наоборот. Это осознание того, на что способна любовь. Что бы вы сказали тем, кто думает об усыновлении, но сомневается? Вопрос, который я всегда оставляю без ответа. Потому что правда может испугать. Но сердце не руководствуется логикой, оно чувствует. И ведет туда, где вы должны быть", — подытожила Инна.

Дочь Инны Мирошниченко Ангелина / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно супруги Мирошниченко трогательно поздравили приемную дочь с 11-летием и показали, как она изменилась в семье.

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