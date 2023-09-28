Предатель Дмитрий Шепелев появился на мероприятии в Москве с сыном-копией умершей Жанны Фриске

Белорусский ведущий-предатель Дмитрий Шепелев, долгое время работавший в Украине, а теперь строящий карьеру в стране-террористке России, появился на светском мероприятии в Москве.

Он пришел на премьеру фильма с 10-летним сыном Платоном от Жанны Фриске. Это первый выход Шепелева с сыном за долгое время. Мальчик, кстати, невероятно похож на свою звездную маму.

Дмитрий Шепелев с сыном от Жанны Фриске

Как известно, певица Жанна Фриске восемь лет назад скончалась. У нее была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. О своем диагнозе артистка узнала через несколько месяцев после того, как родила сына.

Жанна Фриске

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

Тем временем вдовец Фриске Дмитрий Шепелев в течение длительного времени работал в Украине, вел здесь не одно шоу. Он даже вел юмористический проект "Рассмеши комика", где в жюри сидел Владимир Зеленский, впоследствии ставший президентом Украины.

Однако неделю назад Шепелев отличился позорным поступком. Неожиданно он приехал в разрушенный российскими оккупантами город Мариуполь. В украинском городе Шепелев снимает новое российское развлекательное шоу о животных "В кругу друзей" для пропагандистского канала "Россия-1". В рамках программы Шепелев будет рассказывать "о спасении животных из-под обстрелов в городе".

Отметим, что в начале полномасштабной войны Шепелев поддержал Украину и даже извинился:

"Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините", – написал тогда Шепелев.

Но, похоже, для ведущего кровавые российские рубли не пахнут, поскольку он начал строить карьеру в России.

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