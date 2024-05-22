Предатель Юрий Бардаш будет отвечать по закону за поддержку войны: СБУ объявила продюсеру о подозрении

Продюсер-предатель Юрий Бардаш будет отвечать по закону за поддержку войны в Украине, которую враждебно развязала Россия.

В частности, СБУ объявила скандальному Бардашу о подозрении. Предателю инкриминируют четыре статьи из Уголовного Кодекса, в частности, пропаганда войны, оправдание вторжения РФ на территорию Украины, публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и изменению границ территории, установленных Конституцией.

СБУ сообщила Юрию Бардашу о подозрении

"СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Россию продюсеру Юрию Бардашу, который призывает к захвату Киева и Харькова. Служба безопасности собрала доказательную базу на продюсера и музыканта Юрия Бардаша, который оправдывает войну РФ против Украины", — говорится в сообщении.

В настоящее время Бардаш находится на территории России. Тем не менее, СБУ проводит комплексные мероприятия, чтобы продюсер ответил перед законом за преступления, совершенные против Украины.

Напомним, скандальный продюсер Юрий Бардаш поддержал войну, которую в Украине развязала РФ, и сбежал в страну-агрессор. Уже в Москве предатель начал распространять пропагандистские нарративы о "братских народах" и "во всем виновата Америка", восхвалять кремлевского диктатора Путина и призвать украинцев к капитуляции. В начале этого года стало известно, что Бардаш получил российское гражданство. Он сам об этом рассказал, хвастаясь паспортом РФ на фоне портрета Путина.

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