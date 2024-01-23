Предатель Юрий Бардаш получил российский паспорт и цинично похвастался им на фоне Путина

Продюсер-предатель Юрий Бардаш похвастался, что получил российское гражданство.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В качестве доказательства скандальный продюсер показал свой новый паспорт. Сделал Бардаш это циничным способом. В частности, он держал свой российский паспорт рядом с триколором и на фоне портрета кровавого кремлевского диктатора путина.

"Я достаю из широких штанин…", — прокомментировал свое гражданство страны-агрессора продюсер.

Предатель Юрий Бардаш

Отметим, Юрий Бардаш еще до начала полномасштабной войны в Украине славился своими пророссийскими взглядами. После российского вторжения скандальный продюсер сбежал в Россию. Уже в Москве Бардаш начал активно подыгрывать российской пропаганде о "братских народах" и "войне, которую развязала". Кроме того, предатель заявлял, что ему не жалко украинцев, которые страдают от действий российских оккупантов, а также убеждал, что "Украина должна капитулировать".

Напомним, недавно лидер группы "ТНМК" Фагот рассказал, как поскандалил с Бардашем из-за его пророссийских взглядов. Певец пытался донести продюсеру, что Россия – это страна-агрессора, однако попытки Михайлюты оказались напрасными.

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