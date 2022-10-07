Предатель Юрий Бардаш в скандальном поздравлении пожелал Путину править еще 15 лет

Предатель Украины Юрий Бардаш написал скандальное поздравление Путину ко дню рождения, где снова наговорил чепуху.

Экс-продюсер в очередной раз пробил дно своими пророссийскими заявлениями. В своем Telegram-канале Бардаш пожелал российскому диктатору править еще лет 10-15 и заявил, что в руках Путина "судьба цивилизации". Но больше всего в бестолковом высказывании Юрия пользователей разозлило то, что он сделал это якобы от имени украинцев.

"От имени всех здоровых украинцев (у них сейчас забрали право говорить о том, что они думают) поздравляю верховного главнокомандующего, Великого Императора Земель Русских, Владимира Владимировича Путина с юбилеем", — написал Бардаш.

Фото: Юрий Бардаш/Facebook

Кроме того, в своем обращении путинист приписал президенту РФ множество высоких званий, которые никак его не касаются.

"Чего желает Государю народ — долгих лет жизни, чтобы правил еще не менее 10–15 лет. За это время нам нужно успеть сформулировать и внедрить на планете концепцию общественной безопасности, чтобы фашизм был не просто разбит, как когда-то наши деды постарались, а больше никогда не оказался на планете — это в Ваших силах, господин Президент. Постарайтесь, русские люди доверяют вам судьбу цивилизации. С Днем рождения", — написал Юрий.

Очевидно, таким образом Бардаш просто льстился к диктатору. Ранее экспродюсер заявил, что хочет получить российское гражданство и планирует сменить имя.

В свою очередь продюсер Михаил Ясинский высмеял желание Бардаша стать гражданином РФ на фоне мобилизации в России.

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