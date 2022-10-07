Предатель Юрий Бардаш в скандальном поздравлении пожелал Путину править еще 15 лет

Скандальный продюсер пожелал российскому диктатору долгих лет жизни.
Предатель Украины Юрий Бардаш написал скандальное поздравление Путину ко дню рождения, где снова наговорил чепуху.
Экс-продюсер в очередной раз пробил дно своими пророссийскими заявлениями. В своем Telegram-канале Бардаш пожелал российскому диктатору править еще лет 10-15 и заявил, что в руках Путина "судьба цивилизации". Но больше всего в бестолковом высказывании Юрия пользователей разозлило то, что он сделал это якобы от имени украинцев.
"От имени всех здоровых украинцев (у них сейчас забрали право говорить о том, что они думают) поздравляю верховного главнокомандующего, Великого Императора Земель Русских, Владимира Владимировича Путина с юбилеем", — написал Бардаш.
Кроме того, в своем обращении путинист приписал президенту РФ множество высоких званий, которые никак его не касаются.
"Чего желает Государю народ — долгих лет жизни, чтобы правил еще не менее 10–15 лет. За это время нам нужно успеть сформулировать и внедрить на планете концепцию общественной безопасности, чтобы фашизм был не просто разбит, как когда-то наши деды постарались, а больше никогда не оказался на планете — это в Ваших силах, господин Президент. Постарайтесь, русские люди доверяют вам судьбу цивилизации. С Днем рождения", — написал Юрий.
Очевидно, таким образом Бардаш просто льстился к диктатору. Ранее экспродюсер заявил, что хочет получить российское гражданство и планирует сменить имя.
В свою очередь продюсер Михаил Ясинский высмеял желание Бардаша стать гражданином РФ на фоне мобилизации в России.
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