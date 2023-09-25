Предательница Ани Лорак, которая во время войны развлекает россиян, пожаловалась на украинцев: "Ревела от отчаяния"

Певица-предательница Ани Лорак, которая во время войны живет в России и развлекает россиян, неожиданно пожаловалась на украинцев.

Скандальная артистка пошла давать слезливые интервью пропагандистам. В частности, она жалуется, что украинцы в Сети ее критикуют. Лорак, которая более полутора года мовчить об убийствах невинных людей и ежедневных обстрелах российскими военными городов и поселков Украины, считает, что хейт — безосновательный.

"Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а прежде всего женщина, и меня сильно ранит, когда это необоснованно. Мне помогает семья, моя дочь, мама и поддержка зрителей. Совсем недавно у меня на меня концерте был аншлаг, и люди все равно звонят и просят меня выступить в разных городах – это меня и держит", — пожаловалась Лорак на украинцев, но в то же время похвалила россиян.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, скандальная исполнительница Ани Лорак еще в начале полномасштабной войны выбрала молчание о вторжении России в Украину. В то же время певица осталась в РФ и продолжила своими концертами развлекать россиян.

Между тем, украинцы начали шутить, что благодаря выступлениям в РФ Лорак зарабатывает рубли, которые потом переводит на помощь ВСУ. В Сети даже в шутку придумали "Фонд мести Ани Лорак". Дроны, с такими надписями, атаковали территорию РФ. Россияны поверили в то, что исполнительница помогает ВСУ и устроили ей несладкую жизнь. В конце концов Лорак в России проверили на предмет помощи украинским военным и объявили предательнице вердикт.

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