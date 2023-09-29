Певица-изменница Ани Лорак на свой 45-летний юбилей придумала дать в столице страны-террористки России Москве концерт.

28 сентября запроданка, молчащая о войне в родной Украине и продолжающая трястись над кровавыми российскими рублями, развлекая россиян, приобщила к этому делу еще и 12-летнюю дочь Софию.

Лорак во время концерта в Москве вывела девочку на сцену. Перед российскими захватчиками София появилась в черном платье миди, она с радостью танцевала и пела с мамой на сцене, улыбалась и махала зрительному залу.

Ани Лорак на концерте в Москве вывела 12-летнюю дочь на сцену

Как известно, София дочь Ани Лорак от экс-мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. После начала полномасштабной войны Мурат остался жить в Украине, поддерживает нашу страну, как может, и открыто осуждает террористку Россию. Иногда София видится с отцом. К примеру, летом они провели время с новой женой Мурата, ее дочерью и с Софией на родине Налчаджиоглу в Турции.

Ани Лорак с дочерью

Впрочем, большинство времени София живет вместе с мамой в Москве, где учится в российской школе, растет в той среде, посещает сценическую школу и планирует в будущем стать артисткой.

Напомним, что на днях Ани Лорак заявила, что финансирует депортацию детей из Украины в Россию. Запроданка сказала, что часть денег со своего московского концерта передаст в российский фонд, который "заботится о детях-беженцах" из Запорожской области и Донбасса. Впрочем, дети не могут принять решение о том, чтобы уехать куда-нибудь. Соответственно, страна-террористка Россия насильно их вывозит в РФ.

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