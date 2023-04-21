Предательница Ани Лорак намекнула на тайную помолвку с женатым любовником

Сбежавшая артистка Ани Лорак намекнула, что обручилась со своим нынешним избранником, "духовным наставником" Исааком Вижраку.

На своей странице в Instagram певица поделилась новой фотографией из звукозаписывающей студии, где записывала очередной русскоязычный трек. На безымянном пальце правой руки у Лорак пользователи Сети увидели золотое кольцо.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

До этого артистка не носила подобное украшение, тем более что на этой руке. Поэтому в Сети начали распространяться слухи о новом этапе в отношениях Лорак и Исаака.

Однако о браке пары говорить рано, ведь, как было известно, избранник Лорак до сих пор официально женат. Говорят, что йог не спешит расставаться с предыдущей женой и вместе с ней воспитывает маленького ребенка. Так что пока горе-певица остается в любовницах.

Статус своего избранника Лорак тоже не комментирует. Зато позорное интервью запроданка раздает охотно. Недавно предательница снова появилась в России и дала интервью, в котором не смогла собрать мысли в кучу и назвать войну войной.

После подлой беседы Лорак осудили и сделали ее настоящим посмешищем. "Содержательное" интервью предательницы разлетелось на мемы. Так, например, звезда украинского дубляжа "взорвала" Сеть пародией на речь Лорак.

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