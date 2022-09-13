Предательница Ани Лорак назвала себя "самой титулованной певицей Украины" ради выступления в Германии

Предательница Ани Лорак вспомнила, что она родом из Украины.

Когда началась полномасштабная война в Украине, украинцы ждали поддержки от певицы Ани Лорак. Исполнительница же решила стать на сторону страны-агрессора.

Впрочем, карьера Ани Лорак и в России пошла на спад, ведь там ее концерты начали "отменять". Так что певица, похоже, решила строить карьеру за границей. В частности, Лорак планировала дать концерты в Германии и Чехии. Но в анонсе к выступлению знаменитость вспомнила, что она украинка. Предательница Ани Лорак назвала себя "самой титулованной украинской певицей" и "народной артисткой Украины".

Украинцы возмутились таким заявлением певицей. В частности, в своем Twitter блогер Виталий Гордиенко отметил, что предательница "быстро переобулась".

Ани Лорак быстро обулась для тура в Германии.

Теперь она «самая титулованная украинская певица»



Есть идеи что с этим делать? pic.twitter.com/Z6UF4QPUHX — Виталий Гордиенко (@HordiienkoZK) September 12, 2022

"Ани Лорак быстро переобулась для тура в Германии. Теперь она "самая титулованная украинская певица". Есть идеи что с этим делать?" – возмутился блоггер.

К слову, Гордиенко призвал лишить предательницу Ани Лорак всех званий и титулов, которыми ее наградили в Украине. Кроме этого, блогер предложил украинцам, которые находятся в Чехии и Германии протестовать против концертов Ани Лорак.

"Украинцы в Чехии и Германии призываю вас организовать акции протеста под ее концертами. А соответствующее министерство в Украине призываю лишить всех званий и титулов певицу Ани Лорак", — призвал Виталий.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Ани Лорак ни слова не сказала о войне. Она решила остаться в РФ и продолжила общаться с артистами-путинистами, которые поддерживают убийства украинцев.

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