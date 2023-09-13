Предательница Ани Лорак неожиданно отреагировала на смерть своего друга-украинца

Артистка заговорила о смерти Яна Табачника и поблагодарила его за "все".

Певица-предательница Ани Лорак неожиданно отреагировала на смерть своего друга, народного артиста Украины Яна Табачника.

В сторис своей страницы в Instagram артистка-молчунка, развлекающая российских оккупантов и продолжающая жить в РФ, запостила видео, где предстала еще 17-летней. Тогда Табачник пригласил ее выступить на своем шоу "Честь имею пригласить" в Одессе, датированное 1995 годом. В архивном ролике Табачник говорит, что "хочет представить свою землячку, необыкновенное молодое дарование".

Отметим, что на старте карьеры Табачник поспособствовал популярности Лорак. Поэтому изменница посчитала своим долгом поблагодарить старого друга за "все".

"Ян Табачник. Спасибо за все. Светлая память", – написала под видео Лорак и сопроводила его смайлом в виде разбитого сердца.

Ани Лорак отреагировала на смерть Народного артиста Украины Яна Табачника

Отметим, что Ян Табачник был известным аккордеонистом и гастролировал на постсоветском пространстве и Западе. Он дружил со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и активно агитировал за него в 1999 году. В 2006-м стал депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов". В 2013 году он активно поддерживал Януковича, которого называл "украинским Моисеем".

Напомним, что Ян Табачник скончался 11 сентября в 79-летнем возрасте от рака легких.

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