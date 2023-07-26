Предательница Ани Лорак, несмотря на бойкот украинцев, выступила в Турции

Украинская община сумела сорвать выступление молчунки в Анталии.
Певица-предательница Ани Лорак, которой накануне украинская община в Турции сумела сорвать концерт в городе Анталия, все же дала концерт.
Правда, он состоялся уже в другом городе – Белек. Артистка, поддерживающая убийство российскими оккупантами украинского народа и молчащая о вторжении россии в родную страну, нашла способ заработать деньги в Турции.
О своем выступлении в городе Белек артистка-молчунка рассказала в Instagram. Она выступила в синем мини-платье, подчеркнувшим лишний вес, который Лорак в последнее время набрала. Ожидаемо, Лорак пела русскоязычные песни, а присутствовавшие в зале подпевали предательнице. Из чего можно заключить, что ее пришли послушать россияне, которые находятся в Турции.
Напомним, что на днях Ани Лорак собралась в тур по городам Турции. Однако благодаря ходатайству украинской общины запроданке отменили концерт в городе Анталия, который она должна была отыграть 29 июля.
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