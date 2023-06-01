Предательница Ани Лорак опозорилась циничным заявлением в день ракетных обстрелов Киева

Певица-предательница Ани Лорак опозорилась циничным поступком в день, когда Россия баллистическими ракетами обстреляла Киев, и от вражеских действий оккупантов погибли дети.

Скандальная артистка в Instagram заявила, что нужно помогать детям. Поэтому предательница призвала жертвовать средства в соответствующий фонд. Однако Лорак собирает средства на помощь российским детям, когда от ракет РФ гибнут украинские.

"С Международным днем защиты детей! Дети – наше будущее. Пусть наши дети будут лучше, чем мы. Я всегда помогала, помогаю и буду помогать детям, ведь все они заслуживают нашей любви. Только любовь и милосердие способны изменить мир к лучшему", — написала предательница.

Пост Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

К слову, фонд, которому Лорак призывает жертвовать деньги, занимается пропагандой. Организация якобы помогает детям, которые пострадали от военных действий на Донбассе. Правда, фонд в войне обвиняет Украину, хотя на самом деле Россия вторглась на территорию независимой страны, оккупировала ее города и поселки и совершает преступления против невинных людей. Тем временем предательница Лорак своей "помощью" оправдывает российское вторжение.

Напомним, певица Ани Лорак молчит о войне в Украине и закрывает глаза на преступления оккупантов. Скандальная артистка осталась жить в России и зарабатывает там кровавые рубли. Впрочем, украинцы придумали, как отомстить предательнице. Они активно начали ее благодарить за "финансовую помощь" ВСУ, чтобы той в РФ не сладко жилось. Более того, в Сети даже придумали "фонд мести Ани Лорак", который покупает беспилотники для атаки на страну-агрессор. Это дало результат. Хотя Лорак все отрицает, однако выступления исполнительницы в России начали массово отменять.

Читайте также: