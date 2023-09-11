Предательница Ани Лорак опозорилась громким заявлением и оправдалась перед россиянами за "помощь" украинцам

Беглая певица Ани Лорак опозорилась своим заявлением о помощи украинцам во время войны.

После того, как предательницу начали травить в России по ее желанию усидеть на двух стульях, скандальная артистка решила оправдаться перед россиянами. Точки над "і" Лорак расставила в своем новом подхалимском сообщении в Instagram.

В публикации запроданка написала о том, что еще с 2008 года получает "любовь и признание от простых россиян". По словам предательницы, вся информация о ее "помощи ВСУ" лжива, а сама она помогает детям-сиротам и переселенцам из Украины. Но написать о том, что эти дети потеряли родителей и дома именно из-за кровавого террора Кремля, Лорак почему-то не смогла.

"В последнее время ужасаюсь количеством лживой информации о себе. Ещё в 2008 году я получила много любви и признания от простых людей в России. По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", — написала очередной бред певица.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Правда, услышать мнение своих фанатов, которое Лорак так "любит", она не захотела — "голубка мира" ограничила возможность оставлять комментарии под публикацией.

Напомним, что недавно Лорак принялась зарабатывать кровавые рубли еще и на телевидении в РФ. Предательница вместе с пророссийскими артистами стала судьей в талант-шоу, где принимают участие дети-сироты. К слову, в целях пропаганды Россия может использовать на шоу и украинских детей, незаконно вывезенных из страны.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Однако россияне поверили, что Лорак продолжает помогать украинской армии и жестко раскритиковали ее за молчаливую позицию. К тому же концерты певицы в РФ и за рубежом тоже активно отменяют.

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