Певица-предательница Ани Лорак не придумала ничего лучше, чем свой 45-летний юбилей, который был 28 сентября, отпраздновать в стране-террористке России.

Так, в этот день артистка-молчунка дала сольный концерт в российской столице Москве. Исполнительница не упустила возможности еще раз продемонстрировать, что дно она умеет и любит пробивать. Так вот со сцены в Москве артистка неожиданно начала петь украинские песни из своего репертуара.

Ани Лорак дала концерт в Москве / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак дала концерт в Москве / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак дала концерт в Москве / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак дала концерт в Москве / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак дала концерт в Москве / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак дала концерт в Москве / Фото: instagram.com/anilorak

В частности, в Сети распространяется фрагмент с видео, где Лорак исполняет свою композицию "Бачила". Кроме того, наверное, предательница так обрадовалась, что ее таки "разрешили" в РФ, после серии проверок на счет помощи ВСУ, которая выкладывалась по полной и не пела, а кричала от радости.

Предательница Ани Лорак на концерте в Москве спела украинскую песню

Поздравить свою куму пришел и ярый путинист и украинофоб Филипп Киркоров, со сцены вспомнивший, как Лорак в свое время покорила Европу, выступив на "Евровидении".

Поздравить Лорак пришел и ее кум, путинист Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/anilorak

Отметим, что в марте этого года в России Ани Лорак начали массово отменять концерты. Причиной этому стала якобы тайная помощь запроданки Вооруженным силам Украины. Впоследствии Лорак поторопилась оправдаться перед россиянами, что не помогала ВСУ. Но в России все же захотели проверить и обнаружили, что она "чиста перед законом".

Тем временем предательница на днях дала интервью пропагандистской передаче, в которой наговорила на уголовную статью. В частности, Лорак заявила, что часть денег с концерта в Москве она передаст российскому фонду, занимающемуся детьми-беженцами из Запорожской области и Донбасса. Фактически запроданка подтвердила, что финансирует депортацию украинских детей в Россию.

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