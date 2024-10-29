Предательница Ани Лорак перед пропагандистами заговорила на украинском и цинично посмеялась над этим

Певица-предательница Ани Лорак продолжает активно подыгрывать российской пропаганде и развлекать россиян, несмотря на войну в Украине.

В этот раз она дала интервью российскому актеру-путинисту Станиславу Ярушину, который поддерживает вторжение РФ, захватническую политику путина и оккупацию украинских земель. Очевидно, Ани Лорак эти факты не волнуют, поэтому она охотно с ним общалась.

Однако в ходе их разговора певица-предательница то ли по необразованности, то ли вспомнила свои корни, но случайно начала говорить на украинском. Вместо российского слова "купец", скандальная певица выдала "покупець".

"Это о чем говорит? О том говорит, что на каждый товар будет свой "покупець", – выдала Ани Лорак.

Предательница Ани Лорак случайно заговорила с пропагандистами на украинском

Пропагандист Ярушин сразу указал на ошибку и начал насмехаться над этим. Лорак тоже осознала, что сказала не то слово, и начала цинично смеяться над шутками путиниста.

Отметим, Ани Лорак живет в России, развлекает россиян и зарабатывает кровавые рубли. Вторжение РФ в Украину не изменило мнение певицы о стране-агрессоре. За пророссийскую позицию в октябре 2022 года скандальная артистка оказалась под санкциями от СНБО. Ани Лорак за молчаливую поддержку войны неоднократно сталкивалась с осуждением. Недавно певица Екатерина Бужинская резко высказалась о предательнице и осудила ее позицию.

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