Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Предательница Ани Лорак после отмены концертов нашла циничный способ, как зарабатывать кровавые рубли

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
534
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Предательница Ани Лорак после отмены концертов нашла циничный способ, как зарабатывать кровавые рубли

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Скандальная артистка вместе с путинистами будет развлекать россиян на одном из телеканалов РФ.

Певица-предательница Ани Лорак после отмены ряда концертов нашла новый циничный способ, как зарабатывать кровавые рубли.

Исполнительница пошла работать на один из российских телеканалов, который запускает шоу-талантов. Скандальная певица стала жюри проекта. Предательница Лорак вместе с артистами-путинистами Алексеем Воробьевым, Люсей Чеботиной и Игорем Крутым, которые славятся своей поддержкой войны в Украине и яро расхваливают политику путина, будет развлекать россиян.

В общем, скандальная певица стала судьей вокального шоу. Свои певческие таланты будут демонстрировать дети, которые остались без родителей. Что цинично, с первого дня войны в Украине российские оккупанты убивают невинных украинских детей, оставляют их сиротами, или вообще депортируют в РФ.

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

На появление певицы-предательницы на российском телеканале с возмущением отреагировали не только украинцы, но и россияне. Однако если в Украине шокированы, что Лорак все равно на родную страну и убийства невинных людей, то у жителей страны-агрессора истерика, что исполнительница не расхваливает на каждом шагу преступления российских оккупантов.

Напомним, в последнее время у предательницы Ани Лорак дела обстоят плохо. Артистке срывают концерты за границей и в России. Недавно выступление предательницы в Турции бойкотировали. Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, предательница дает интервью пропагандистам, где жалуется на украинцев, и устраивается на телеканалы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
534
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация