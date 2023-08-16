Предательница Ани Лорак после отмены концертов нашла циничный способ, как зарабатывать кровавые рубли

Певица-предательница Ани Лорак после отмены ряда концертов нашла новый циничный способ, как зарабатывать кровавые рубли.

Исполнительница пошла работать на один из российских телеканалов, который запускает шоу-талантов. Скандальная певица стала жюри проекта. Предательница Лорак вместе с артистами-путинистами Алексеем Воробьевым, Люсей Чеботиной и Игорем Крутым, которые славятся своей поддержкой войны в Украине и яро расхваливают политику путина, будет развлекать россиян.

В общем, скандальная певица стала судьей вокального шоу. Свои певческие таланты будут демонстрировать дети, которые остались без родителей. Что цинично, с первого дня войны в Украине российские оккупанты убивают невинных украинских детей, оставляют их сиротами, или вообще депортируют в РФ.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

На появление певицы-предательницы на российском телеканале с возмущением отреагировали не только украинцы, но и россияне. Однако если в Украине шокированы, что Лорак все равно на родную страну и убийства невинных людей, то у жителей страны-агрессора истерика, что исполнительница не расхваливает на каждом шагу преступления российских оккупантов.

Напомним, в последнее время у предательницы Ани Лорак дела обстоят плохо. Артистке срывают концерты за границей и в России. Недавно выступление предательницы в Турции бойкотировали. Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, предательница дает интервью пропагандистам, где жалуется на украинцев, и устраивается на телеканалы.

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