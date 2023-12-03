Предательница Ани Лорак привела 12-летнюю дочь на мероприятие в Москве и озадачила ее видом

Певица-предательница Ани Лорак вывела свою 12-летнюю дочь Софию от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу на светское мероприятие в Москве.

И пока отец девушки осуждает полномасштабное вторжение РФ, и, имея возможность уехать в Турцию, продолжает жить в Украине, сама София вместе с мамой развлекается на вечеринках в Москве.

На днях Лорак с дочерью посетили допремьерный показ одной из кинолент в российской столице. Фото с мероприятия София поделилась в Instagram. На кадрах родственницы позируют на фоне баннеров с рекламой фильма. Лорак предстает в костюме, в то время как 12-летняя София была одета в черную юбку, белую рубашку, черный корсет и галстук такого же цвета.

Ани Лорак с дочерью на мероприятии в Москве / Фото: instagram.com/sonchiks.off

Ани Лорак с дочерью на мероприятии в Москве / Фото: instagram.com/sonchiks.off

Тем временем пользователи, увидев эти фото, были несколько ошеломлены внешним видом Софии.

На папу похожа! Мама миниатюрная, а дочь прямая большая!

Больше мамы стала уже

Они обе такие разные

Напомним, что недавно дочь Ани Лорак провела время с отцом Муратом Налчаджиоглу на его родине в Турции. Там Мурат сделал операцию, а также приходил в себя после расставания со второй женой, визажисткой Лилией.

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