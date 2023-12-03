Предательница Ани Лорак привела 12-летнюю дочь на мероприятие в Москве и озадачила ее видом

Одиозная артистка посетила с дочерью допремьерный показ фильма.
Певица-предательница Ани Лорак вывела свою 12-летнюю дочь Софию от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу на светское мероприятие в Москве.
И пока отец девушки осуждает полномасштабное вторжение РФ, и, имея возможность уехать в Турцию, продолжает жить в Украине, сама София вместе с мамой развлекается на вечеринках в Москве.
На днях Лорак с дочерью посетили допремьерный показ одной из кинолент в российской столице. Фото с мероприятия София поделилась в Instagram. На кадрах родственницы позируют на фоне баннеров с рекламой фильма. Лорак предстает в костюме, в то время как 12-летняя София была одета в черную юбку, белую рубашку, черный корсет и галстук такого же цвета.
Тем временем пользователи, увидев эти фото, были несколько ошеломлены внешним видом Софии.
- На папу похожа! Мама миниатюрная, а дочь прямая большая!
- Больше мамы стала уже
- Они обе такие разные
Напомним, что недавно дочь Ани Лорак провела время с отцом Муратом Налчаджиоглу на его родине в Турции. Там Мурат сделал операцию, а также приходил в себя после расставания со второй женой, визажисткой Лилией.
Читайте также: