Предательница Ани Лорак призналась, что финансирует депортацию детей из Украины в Россию

Певица-предательница Ани Лорак продолжает пробивать дно своими решениями и выводами.

Так, в новом интервью одной из российских передач артистка-молчунка заявила, что финансово поддерживает российский фонд, занимающийся депортированными в РФ из Украины детьми из Запорожья и Донбасса. Лорак готовится в ближайшем будущем дать концерт в Москве, а часть денег из этого выступления передаст в этот фонд.

Также предательница добавила, что этот "фонд" занимается детьми, пострадавшими от "всей этой ситуации". Лорак тщательно игнорирует называть вещи своими именами – Россия нагло вторглась на территорию Украины и развязала здесь кровавую войну.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Горе-певица добавила, что многие из детей-беженцев остались без крова, а кто-то и потерял родителей, забыв отметить, что эти дети потеряли свои дома и близких из-за российских оккупантов, пришедших на украинскую землю.

Напомним, что недавно предательницу Ани Лорак высмеяли из-за нелепого образа на российском телевидении. Певица-молчунка сидит в жюри одной из передач на российском пропагандистском канале, где появилась в платье, которое прибавило ей лишние кило и с причудливой прической.

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