Скандальная певица Ани Лорак, которая молчит о войне и живет в России, тайно вышла замуж.

Вторым мужем артистки-предательницы стал "духовный наставник" Исаак Виджраку. Раньше ходили слухи, что мужчина использует исполнительницу ради популярности, а также в момент начала отношений с Лорак встречался с другой.

Ани Лорак вышла замуж

Тем не менее, в прошлом году в день рождения певицы Вижраку сделал ей предложение. В конце концов, пара таки поженилась. Правда, Ани Лорак почему-то решила узаконивать отношения не в России, где она живет, а на острове Майорка. Этот день скандальная певица и ее муж разделили с самыми близкими, но дочери артистки от первого мужа Мурата Налкакиоглу на празднике мамы не было.

Ани Лорак вышла замуж

Свадьбу Ани Лорак и Исаак Виджраку праздновали тоже не в стране-агрессоре. Церемонию они организовали на Мальдивах. Свадьбу парочка отпраздновала 14 февраля, в День всех влюбленных, лишь в компании друг друга. Об этом скандальная певица рассказала российским пропагандистам и показала им фото со свадьбы.

Ани Лорак вышла замуж

Отметим, Ани Лорак до начала войны жила в России и зарабатывала там кровавые рубли. После того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, певица своих взглядов не изменила. Преступления оккупантов и ужасы, которые они совершают на украинских землях, не повлияли на позицию исполнительницы. В конце концов, в октябре 2022 года артистка-предательница оказалась под санкциями от СНБО.

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