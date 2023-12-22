Предательница Ани Лорак отличилась циничным поступком в день обстрела россиянами Киева

Война в Украине не помешала скандальной исполнительнице проводить время с россиянами на светском мероприятии.

Певица-предательница Ани Лорак в день обстрела Києва поразвлекалась с россиянами на светском мероприятии.

В частности, одиозная исполнительница засветилась на дне рождения российской пропагандистки Алены Жигаловой, которая публично поддерживает вторжение России в Украину.

Ани Лорак на дне рождении российской пропагандистки / Фото: скриншот с видео

Кроме того, на светском мероприятии присутствовало немало других российских звезд, которые поддержали войну и радуются оккупации украинских земель. Скандальной певице, родные которой сейчас находятся в Украине и страдают от обстрелов, не помешало развлекаться с путинистами.

Ани Лорак на дне рождении российской пропагандистки / Фото: скриншот с видео

Кстати, на день рождения Лорак пришла не одна. Компанию ей составил бойфренд-иностранец, "духовный наставник" Исаак Виджраку, с которым предательница демонстрировала чувства на публике.

Ани Лорак на дне рождении российской пропагандистки / Фото: скриншот с видео

Напомним, скандальная Ани Лорак, несмотря на российское вторжение в Украину, осталась в России, молчит о войне, зарабатывает там кровавые рубли и охотно посещает светские мероприятия с путинистами. На такие вечеринки иногда одиозная исполнительница берет свою дочь. Недавно Лорак озадачила внешним видом 12-летней Софии.

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