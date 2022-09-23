Предательница Ани Лорак впервые открыто озвучила свою позицию касательно войны в Украине

Все это время Ани Лорак находилась в России и умалчивала о преступлениях армии РФ в своей родной стране. Но недавно певица вернулась в соцсети со слезливым постом, а потом еще и написала открытое письмо о своей позиции.

В своем обращении предательница неожиданно заговорила о том, что сожалеет о своем молчании, потому что его вроде бы использовали против нее. Лорак заявила, что любит родину и "прославляет Украину по всему миру".

"В последнее время мое имя цинично используется для различных политических и медийных манипуляций. При этом моя гражданская позиция и остается неизменной: я люблю Украину, и любовь к родине впитала с самого детства", — заявила предательница.

Однако вся "любовь" скандальной исполнительницы свелась к тому, что Лорак заявила, что она "вне политики" и выбрала "нести любовь людям через музыку". К тому же Каролина вспомнила своего брата, погибшего во время войны в Афганистане. Певица заверила, что до сих пор не понимает, за чьи идеи погиб ее родной человек.

"Мой выбор был между ненавистью и любовью. Как с этим жить? Я выбрала – любовь. Власть и деньги, чьи-то политические игры… Я до сих пор не нашла ответа, за что и ради чего он погиб…" — написала молчунья, которая очевидно, не может наконец-то понять, что российская власть несет только смерть в других странах.

Кроме того, Лорак заявила, что делает "вклад в дело мира, согласия, поддержки украинских граждан", правда не объяснила, каким образом, и заговорила о семейных ценностях и мире.

"Ни "ДНР", ни "ЛНР", ни "Правый сектор", ни "Свобода" не имеют морального права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне! Я за мир! И прошу этого мира для всех нас! верю, что хороших людей гораздо больше, чем плохих. И добро рано или поздно побеждает зло", — заявила "голубка мира" Лорак.

Чего и стоило ожидать, в своей речи певица ни слова не сказала о России и войне в Украине, но окончательно дала понять, что она находится на стороне московского режима.

Напомним, что вскоре Ани Лорак и другие артисты-молчуны будут лишены почетных званий. Так что теперь Каролина, которая на концертах в Германии кичилась тем, что она "самая титулованная украинская певица", будет звездой только для россиян.

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