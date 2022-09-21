Предательница Ани Лорак впервые с начала войны заговорила о событиях в Украине: "Я закрываю глаза"

Также Ани Лорак скрыла свою страницу в Instagram и ничего там не публиковала.

Впрочем, путинистка, похоже, определилась со своей позицией. Поняв, что Украина измену ей никогда не простит, а в Европе она никому не нужна со своими концертами, которые массово отменяют, Лорак решила остаться в России.

На днях предательница появилась улыбающейся в фотоблоге российской ведущей, а сегодня уже восстановила свою страницу в Instagram. И, конечно, сделала это со "слезливым" постом, которому поверила только солистка "А-Студио" Кэти Топурия, такая же путинистка, и кучка других, не слишком думающих россиян.

Комментарии к своему посту Лорак предусмотрительно выключила:

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Моё сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена – моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души.", – написала "голубь мира", для которой важнее деньги, чем жизнь ее соотечественников.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Как мы писали ранее, недавно Ани Лорак вдруг вспомнила, что она родом из Украины. Артистка планировала дать концерты в Германии и Чехии. В анонсе к выступлению знаменитость отметила, что она – украинка. Так, предательница Ани Лорак назвала себя "самой титулованной украинской певицей" и "народной артисткой Украины".

Отметим, что на днях Министр культуры и информационной безопасности Александр Ткаченко отметил, что тех артистов, кто поддерживает или умалчивает российскую агрессию, лишат званий народных артистов Украины. Ткаченко рассказал, чтобы для того, чтобы лишить званий артистов, поддерживающих РФ, нужно внести изменения в законодательство.

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