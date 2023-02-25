Предательница Анна Asti высмеяла украинский язык и назвала "самые смешные" слова

Экс-солистка дуэта Artik & Asti Анна Asti, которая с начала полномасштабного вторжения россии в Украину молчит о войне в родной стране, живет в России и развлекает оккупантов.

Предательница в своем TikTok запостила видео с игрой "Угадай слово", где поиздевалась над украинским языком, назвав "самые смешные" слова. Со счастливым выражением лица молчунка посмеялась над словами на ее, как она заявила, "родном украинском языке": "парасолька" и "ліхтарик", а одно из самых смешных слов, которое она недавно услышала от друга — "підозра".

В свою очередь, украинцы, увидевшие это видео, были очень возмущены поведением артистки-изменницы: "Пусть еще добавит к своему словарному запасу словосочетание "тупая п*зда", "Россияне воруют из украинских домов унитазы, чтобы изготовить из них зубы для Анни Асти", "Ого, даже Лорак таким не занималась", "господь всемогущий, мы еще и из одного города".

Отметим, что Анна Asti, настоящее имя которой Анна Дзюба, родом из Черкасс. Впрочем, артистка решила стать на сторону оккупантов, поехала в россию, где живет, работает и ни слова не оговорилась о том, что рф полномасштабно вторглась на территорию Украины.

Кстати, как выяснилось, в первые дни полномасштабной войны Анна Asti вместе с мужем-россиянином и своей семьей находилась в Украине и сидела в подвале во время ракетного обстрела оккупантами. Об этом рассказала блогер Алина Шаманская. Впрочем, несмотря на пережитое, Анна Asti все же решила поехать в россию и там остаться.

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