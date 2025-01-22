Предательница Анна Седокова после самоубийства бывшего мужа попала в полицию

Певица-предательница Анна Седокова после самоубийства бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тимма, попала в полицию.

Экс-избарнник скандальной исполнительницы совершил самоубийство в ночь на 17 декабря в Москве. Случилось это просто после дня рождения Седоковой и через неделю со дня их развода. Полиция до сих пор расследует дело. Как пишут российские пропагандисты, недавно Анна Седокова оказалась в полицейском участке. Правда, сейчас певица-предательница фигурирует в деле как свидетель, а не подозреваемая. Так что скандальную артистку просто опросили.

"Анна опрошена как свидетельница. Никаких других статусов нет, уголовного дела нет. Ее не допрошено, у нее взяли объяснения. Это совершенно разные вещи", — передают слова следователей пропагандисты.

Анна Седокова и Янис Тимма

Отметим, Анна Седокова фигурирует в деле, ведь незадолго до самоубийства Янис Тимма общался с ней. Также рядом с телом баскетболиста был обнаружен его телефон, в котором указывался номер телефона скандальной певицы с просьбой ей позвонить.

Близкое окружение Тимма обвиняет запроданку в доведении бывшего мужа до самоубийства. В настоящее время проводится следствие и в РФ, и в Латвии.

Напомним, бывший муж Анны Седоковой совершил самоубийство 17 декабря. Случилось это в одном из дешевых хостелов Москвы. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и незадолго до смерти связывался, по крайней мере, пытался, со скандальной певицей. Прощание с баскетболистом прошло 27 декабря в его родной Латвии.

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