Предательница Анна Седокова шлепнулась на сцене во время концерта в Москве и не смогла подняться

Артистка опозорилась во время своего выступления.

Певица родом из Киева, экс-"ВИА Гра" Анна Седокова, молчащая о войне в Украине, отличилась во время выступления в Москве.

Артистка развлекала жителей столицы страны-террористки в одном из ночных клубов. Причем она вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы. Они распространили видео с этого концерта, где Седокова шлепнулась прямо на сцене:

"Похоже, у Анны Седоковой большие проблемы с алкоголем. И пить она бросила не просто так. Видео с концерта в Москве, где накачанная непонятно чем экс-"ВИА Гра" упала прямо на сцене", – говорится в описании к ролику.

Предательница Анна Седокова больно упала во время концерта в Москве

Подняться самостоятельно артистка не смогла, она пыталась что-то петь, но "выдавила" из себя всего несколько слов. На помощь Седоковой поспешила ее команда, которая ее подняла на ногм. Но и стоя певица не смогла нормально продолжать выступление.

Как известно, с началом полномасштабной войны Анна Седокова, которая родом из Киева, никоим образом не высказала свою позицию относительно полномасштабной войны россии против Украины. Артистка выбрала продолжать развлекать россиян и зарабатывать кровавые российские рубли.

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