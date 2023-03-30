Предательница Галина Безрук впервые заговорила о войне в Украине: "Я не решу проблему двух стран"

Украинская актриса Галина Безрук после начала полномасштабного вторжения России в Украину осталась жить в стране-агрессоре и работать там.

Знаменитость никак не комментирует войну. Впрочем, недавно Безрук в интервью российскому пропагандистскому изданию "СтарХит", заявила, что она ничем не может помочь и ее действия и слова ни на что не повлияют. Тем временем войну в Украине Галина назвала "проблемой двух стран".

Галина Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Кстати, родители актрисы находятся в Киеве. По ее словам, они ее понимают и не осуждают, а вот со многими друзьями из Украины Безрук разорвала связь.

"Мои родители живут в Киеве. Я счастлива, что они и другие родственники очень адекватные люди, прекрасно понимающие, что я своими маленькими женскими руками не решу проблему двух стран. Так что конфликтов у нас нет. Но многие коллеги, с которыми мы хорошо общались в Украине, от меня отвернулись, с ними пришлось прервать общение", – прокомментировала Галина.

Галина Безрук с дочерью и мужем / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Напомним, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Безрук находилась в РФ. Там актриса живет с мужем-россиянином и дочерью. Многие звезды пытались оправдать ее, что якобы она не боится потерять семью. Однако, похоже, актрису вообще не волнует, что Россия напала на Украину.

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