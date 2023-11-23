Предательница Галина Безрук вспомнила свою роль в украинском сериале и неожиданно заговорила об Украине

Актриса-предательница Галина Безрук вспомнила, как снималась в украинском сериале, и неожиданно заговорила об Украине.

Кстати, скандальная артистка в своем Instagram опубликовала кадры из сериала "Последний москаль", где она воплотила на экране роль учительницы Ксении. В частности, Безрук не побоялась показать Владимира Горянского, который в традиционном наряде говорил на украинском. Также на кадрах засветилась и сама актриса, где она разговаривала с россиянином Игорем Скрипко.

Безрук в сторис отметила, что это была совсем другая реальность. Сериал "Последний москаль" снимали задолго до начала полномасштабной войны в Украине. Так что, вероятно, "другой реальностью" скандальная актриса называет довоенный период.

"Это было в какой-то совершенно другой реальности...", — написала Безрук.

Пост Галины Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Кстати, фильм снимали в Украине. На одном из кадров Безрук показала венчик. Она отметила, что это "неизменный атрибут нашей истории". Таким образом, она вспомнила об Украине и своей истории.

"Венок – как неизменный атрибут нашей истории", — написала Безрук.

Пост Галины Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Однако, после упоминания украинского сериала, Безрук не помешало хвастаться в сторис, как она играла спектакль в одном из театров России, которая развязала в Украине войну.

Пост Галины Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Отметим, с начала полномасштабной войны Галина Безрук ни слова не сказала о враждебном вторжении РФ в Украину. Она лишь неоднозначно заявила, что "не может решать проблемы двух стран". Вместо этого актриса осталась в РФ и продолжает там зарабатывать кровавые рубли.

Тем временем Виталина Библив, с которой дружила Безрук, долгое время вступалась за артистку. Она говорила, что знала веские причины, из-за которых актриса молчит о войне. Однако Библив прекратила защищать свою подругу после одного ее циничного поступка.

Читайте также: