Предательница MARUV цинично нацепила на себя венок и спела по-украински

Скандальная украинская певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом MARUV, отличилась циничным поступком.

Артистка-предательница, которая молчит о полномасштабном вторжении РФ в родную страну, и даже, поговаривают, сейчас находится в России, неожиданно спела на украинском. Запроданка выпустила трек под своим очередным новым сценическим именем Sharlotta Ututu.

Корсун записала на украинском колыбельную для своего годовалого сына. Причем на обложке к песне горе-артистка предстала в венке из цветов.

Юзеров такой поступок экс-MARUV очень разгневал, о чем они сообщили ей в Instagram, ведь в YouTube Корсун комментарии выключила:

Спела по-украински в новом альбоме? Это как понять?

Что эта сепарша отвратительная делает в украинских треках...

Еще одно дерево любви

Отметим, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины MARUV никак не выразила свою позицию. В конце марта 2023-го стало известно, что артистка сбежала в Турцию. Артистка до сих пор молчит о российском вторжении в родную страну.

Говорят, что MARUV приняла решение вернуться в Россию, где активно строила карьеру перед началом великой войны.

Недавно Анна Корсун стала объектом для насмешек со стороны украинцев. Люди в соцсетях начали благодарить артистку за финансовую "помощь" ВСУ. А начал это активист Сергей Стерненко, который в Twitter (а ныне Х) спросил у Maruv, поможет ли она с донатом на ВСУ. Певица отреагировала довольно резко и заблокировала Стерненко.

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