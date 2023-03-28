Предательница Maruv хвастается отдыхом в Турции и молчит о войне: в Сети затравили певицу

Скандальная певица Maruv бежала из Украины за границу и продолжает делать вид, что никакой войны в ее родной стране нет.

Молчаливая артистка решила игнорировать преступные действия РФ на украинских территориях и показывает, как наслаждается жизнью. Так, Maruv в Instagram кичится своим отдыхом в Турции.

Maruv / Фото: instagram.com/maruvofficial

В профиле Анна Корсун (настоящее имя певицы) публикует ролики из своего путешествия и показывает, как весело проводит время на экскурсиях и дорогих отелях.

Maruv / Фото: instagram.com/maruvofficial

Maruv / Фото: instagram.com/maruvofficial

Такое поведение артисты-молчунки очень возмутило пользователей Сети. В комментариях под "счастливыми" видео Maruv украинцы напомнили ей о том, что Россия продолжает убивать ее соотечественников.

И ни одного сообщения о войне на твоей родине и родине твоего ребенка!

Ботинки не давят? Так быстро переобуться?

Лучше бы военным помогла!

Убежала из Украины, еще и, должно быть, мужа своего захватила!

У Maruv все хорошо и пах*й, что война в родной стране!

Стоит отметить, что артистка, похоже, стесняется подобных заявлений в свой адрес, ведь большинство комментариев под публикациями Maruv просто исчезают.

Помимо отдыха за границей певица планирует несколько новых релизов. Maruv пообещала своим поклонникам в ближайшее время представить сразу несколько новых треков на английском языке. Кстати, свою страницу в Сети Корсун тоже перевела на английский.

Maruv строила свою жизнь и карьеру в России до начала полномасштабной войны в Украине. В феврале 2022 года певица добавила неоднозначное сообщение, в котором попросила солдат РФ подумать над своими поступками, но после этого Анна начала игнорировать войну. Певица стала давать интервью российским пропагандистским журналистам, где рассказывала о своей беременности.

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