Предательница Maruv сменила псевдоним и открыла страницу для украинцев и нарвалась на хейт

Певица Анна Корсун, известная многим под псевдонимом Maruv, неожиданно изменила сценическое имя.

Так, теперь она не Maruv, а Sharlotta Ututu. Вместе с изменением имени артистка представила и новую композицию Killing Me Softly. Интересно также и то, что если страница Maruv в Instagram закрыта для украинцев, то Sharlotta Ututu открыла доступ к ее постам и дала возможность оставлять комментарии.

Maruv в Instagram закрыла доступ для украинцев / Фото: instagram.com/maruvofficial

Возмущенные поведением и молчанием экс-Maruv о полномасштабном вторжении россии в нашу страну украинцы высказали предательнице все, что думают о ней:

Ой, а кто это у нас такой переобулся. Что, на россии калачи уже не вкусны? Ты теперь европейка?

Предательница! Пой на болотах!

Европа? Серьезно? А как же любимые рубли? Как же легко кое-кто переобувается. Мерзкая предательница!

Хаха, Шарлотта. Ну да, смена псевдонима, конечно, "спасет"

Попытка переобуться через полтора года войны? Нет, нет, нет, ану бегом назад на болота

Maruv, Sharlotta Ututu / Фото: instagram.com/sharlotta_ututu

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения Maruv активно работала в россии. С началом войны артистка попросила солдат рф подумать над своими поступками, но после этого Анна делала вид, что никакой войны нет. Она постила свои счастливые фото из Турции, куда сбежала с мужем, и давала интервью российским изданиям, которым рассказывала о своей беременности.

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