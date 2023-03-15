Предательница Наташа Королева показала свою позицию на концерте в Кремле: с советщиной и триколором

Певица Наташа Королева, родом из Киева, через год боевых действий продемонстрировала свою позицию по поводу войны в родной Украине.

Долгое время артистка пыталась усидеть на двух стульях и замалчивала российское вторжение на украинские земли. Впрочем, Наташа все же решила показать миру свою настоящую натуру.

На днях артистка устроила в Кремле концерт в честь своего 50-летия. Прошло мероприятие в лучших традициях российской пропаганды. Не забыла Королева ни о скуке по Советскому союзу, ни о триколоре.

Так, Королева пририсовала на пионерском значке свое лицо вместо Ленина и спела о "символе юности". В шоу-балете же "красовались" танцовщики одетые в цвета российского флага — белые футболки, синие брюки и красные сапоги.

В таком выступлении опальной звезды поклонники увидели ее четкий месседж по поводу войны. В соцсетях поклонники путинистки даже обрадовались, что она поддержала геноцид и убийства своего народа и похвалили ее: "Россия — ваша родина", "Вы гордость России", "Настоящая патриотка".

Кстати, пришел поддержать Королеву и ярый путинист Филипп Киркоров. Неузнаваемый после пластической операции певец завывал вместе с залом "С днем рождения".

Напомним, что супруг Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, активно поддерживает войну в Украине и даже заявлял, что готов пойти воевать на фронт. Певица, кстати, тоже раньше высказалась, что поддержит мужчину, если он пойдет убивать ее земляков.

А вот мать Королевой, Людмила Порывай и старшая сестра, певица Руся, встали на сторону Украины. В настоящее время они проживают в США и поддерживают украинцев. Более того, мать артистки-предательницы побывала на концерте Ирины Билык в Майами, где украинская звезда публично сказала ей, что ее зять Тарзан — говно, а она посмеялась и кивнула.

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