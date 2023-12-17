Предательница Оксана Байрак размечталась о возвращении в Одессу и назвала себя "самой большой патриоткой Украины"

Сбежавшая из Украины режиссер Оксана Байрак отличилась странными заявлениями во время выхода в прямой эфир в своем Instagram.

Предательница, которая летом 2023-го сбежала в Россию и там снимает сериал для пропагандистского канала, заявила, что "обязательно вернется в Одессу", где находилась в начале полномасштабного вторжения. Также беглянка уверена, что и в Киеве ее ждут с распростертыми объятиями.

Тем возмущенным украинцам, которые сообщили Байрак, что она здесь никому не нужна, ответила, что они "пренебрегли страной". Также предательница на вопрос, из Украины ли она, заявила: "Я не только из Украины. Я украинка! Причем, я считаю, что самая большая патриотка!" – ответила беглянка.

Ну и чтобы продемонстрировать, что она владеет украинским, спела фрагмент из песни "Червона Рута".

Напоследок Байрак, отсиживающаяся в России и работающая там, заявила, что ее страна – Украина, а "всем, кто открывает на нее рот" пожелала "любить свою родную страну, так, как она ее любит".

Напомним, что в октябре этого года стало известно, что Оксана Байрак, бежавшая из Одессы во время войны в Россию, начала там работать. В стране-террористке режиссер снимает сериал для российского пропагандистского канала с российскими актерами.

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